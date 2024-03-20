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ЕС заберет себе 10% замороженных активов РФ, предназначенных Украине

Брюссель предложит странам ЕС использовать доходы от замороженных российских активов на сумму примерно 3,26 миллиарда долларов в год (три миллиарда евро) для помощи в вооружении Украины, заявил глава внешнеполитического ведомства блока.

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