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Российские военные спасают жизни солдат ВСУ

Российские военные спасают жизни солдат ВСУ

Штурмовики группировки войск «Центр» во время штурма спасли двух раненых солдат ВСУ. Участвовавшие в зачистке позиций ВСУ бойцы группировки войск «Центр» в очередной раз продемонстрировали гуманность русского человека.

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