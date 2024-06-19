Роспотребнадзор: число заболевших ботулизмом в Татарстане выросло до 15 человек

Еще один человек обратился в больницу в Казани с признаками ботулизма. Таким образом общее число зарегистрированных случаев инфицирования в Татарстане выросло до 15 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по республике.
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