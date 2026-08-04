Удар по тылам: кто победит во «второй битве за Wildberries»? Отечественный рынок электронной коммерции прошел через глубокие изменения, уже давно превратившись из площадки для частного пр.
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Удар по тылам: кто победит во «второй битве за Wildberries»? Отечественный рынок электронной коммерции прошел через глубокие изменения, уже давно превратившись из площадки для частного пр.
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