Десятки жителей Кемерова отказались продавать свои дома в частном секторе под снос

Сколько человек недовольны предлагаемой суммой за выкуп, рассказал мэр Кемерова.Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о том, что не все собственники частных домов, попавших в зону комплексного развития территории, согласились продать свои участки и жилье.