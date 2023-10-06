Десятки жителей Кемерова отказались продавать свои дома в частном секторе под снос

Сколько человек недовольны предлагаемой суммой за выкуп, рассказал мэр Кемерова.Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о том, что не все собственники частных домов, попавших в зону комплексного развития территории, согласились продать свои участки и жилье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии