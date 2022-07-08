Более 1,5 млн абонентов МегаФона в Приморье получили новое качество сигнала

Более 1,5 млн абонентов МегаФона в Приморье получили новое качество сигнала

МегаФон за первое полугодие этого года модернизировал более 450 базовых станций LTE в 125 населенных пунктах Приморского края, в 14 из них мобильный интернет появился впервые.

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