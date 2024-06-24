«Объективно» с Дмитрием Фуфаевым: самые ахматовские места Петербурга

В репортаже фотографа «Петербургского дневника» Памятник на Воскресенской набережной, Фонтанный дом, в котором находится Музей Анны Ахматовой и в саду которого установлен монумент, а также дом Баура, в котором жила поэтесса, запечатлел фотограф «Петербургского дневника» Дмитрий Фуфаев.