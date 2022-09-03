Политолог Орлов: Зеленский погружает в мир иллюзий население Украины

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT поддержал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что угрозы украинского лидера Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём лишены смысла.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT поддержал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что угрозы украинского лидера Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём лишены смысла.
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