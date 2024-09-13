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Закон, порядок, государство

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В Мордовии двое граждан Таджикистана признаны виновными в покушении на незаконный сбыт героина и метадона

В Мордовии двое граждан Таджикистана признаны виновными в покушении на незаконный сбыт героина и метадона

Собранные следственным отделом ОП № 1 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении двоих 24-летних граждан Республики Таджикистан, временно находящихся на территории Российской Федерации, признанных виновными в совершении 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.

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