В Италии разгорелся скандал из-за мощей Николая Чудотворца, подаренных владельцем «Мутабор» Даниловым московскому храму

На Рождество, 7 января, владелец московского клуба «Мутабор» Михаил Данилов, где прошла «голая вечеринка» Насти Ивлеевой, подарил московскому храму Знамения иконы Божией Матери фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии