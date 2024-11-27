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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая игра Naughty Dog, детали Indiana Jones and the Great Circle, секрет ремейка Silent Hill 2… Создате...

Новая игра Naughty Dog, детали Indiana Jones and the Great Circle, секрет ремейка Silent Hill 2… Создате...

Новая игра Naughty Dog, детали Indiana Jones and the Great Circle, секрет ремейка Silent Hill 2…Создатели Indiana Jones and the Great Circle раскрыли больше деталей, в Сети проскочило название новой игры от авторов The Last of Us, релиз Rift of the NecroDancer перенесли на 2025-й, 2K убрала лаунчер из всех своих игр в Steam и EGS, фанаты ремейка Silent Hill 2 обнаружили скрытое в телевизорах послание, «Ведьмак 4» перешёл в стадию полноценной разработки, Nacon анонсировала источник#Indiana_Jones_and_the_Great_Circle #Silent_Hill_2.

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