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Лука Дончич установил рекорд НБА, набрав в двух подряд матчах с трипл-даблами 95 очков

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл во втором матче подряд. Очередной трипл-дабл Дончича – 35 очков, 15 подборов и 12 передач за 34 минуты – помог «Далласу» выиграть у «Хьюстона» со счетом 129:114.

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