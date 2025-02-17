Россияне стали чаще экономить на похоронах и выбирать кремацию

Россияне все чаще стали экономить на похоронах и заказывать кремацию, пишет «Коммерсантъ». Оборот похоронной отрасли по итогам 2024 года вырос на 7,7%, составив 108,3 млрд рублей, но остался ниже официальной инфляции 9,5%.