Россияне стали чаще экономить на похоронах и выбирать кремацию

Россияне все чаще стали экономить на похоронах и заказывать кремацию, пишет «Коммерсантъ». Оборот похоронной отрасли по итогам 2024 года вырос на 7,7%, составив 108,3 млрд рублей, но остался ниже официальной инфляции 9,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии