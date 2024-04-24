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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сериал Fallout стал самой популярной экранизацией игры в России, обойдя The Last of Us...

Сериал Fallout стал самой популярной экранизацией игры в России, обойдя The Last of Us...

Сериал Fallout стал самой популярной экранизацией игры в России, обойдя The Last of Us, “Аркейн” и “Киберпанк”Недавно вышедший сериал по мотивам культовой игровой вселенной Fallout пользуется огромной популярностью у западных пользователей.

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