Как я разбиралась с имущественными налогами за 2025 год: личный опыт и пошаговая проверка

Осень 2026 года для многих собственников недвижимости, автомобилей и земельных участков начинается с одного и того же вопроса: сколько в этот раз начислила налоговая и как убедиться, что в расчётах нет ошибок.
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