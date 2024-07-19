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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Литтл – новый главный тренер фарм-клуба «Финикса»

«Финикс» назначит 39-летнего специалиста Джона Литтла на должность главного тренера своей фарм-команды «Вэлли Санз», которая выступает в G-лиге.

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