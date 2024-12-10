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Мерц: РФ прочно закрепилась на Украине, ситуация критическая на фронте для Киева

Мерц: РФ прочно закрепилась на Украине, ситуация критическая на фронте для Киева

Ситуация на фронте на сегодняшний день для Киева складывается критическая. Об этом Bild заявил кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

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