Российских учителей начнут обучать работать с ИИ

С 1 сентября российских учителей начнут бесплатно обучать работе с искусственным интеллектом. До конца года программу повышения квалификации смогут пройти 250 тысяч педагогов — почти четверть от их общего числа в стране.
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