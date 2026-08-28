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Авторадио

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Российских учителей начнут обучать работать с ИИ

С 1 сентября российских учителей начнут бесплатно обучать работе с искусственным интеллектом. До конца года программу повышения квалификации смогут пройти 250 тысяч педагогов — почти четверть от их общего числа в стране.

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