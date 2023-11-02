No Limits: "дочка" Sollers пытается взыскать 178 млн рублей с Hyundai в России

Нижегородский литейный завод "Росалит", принадлежащий российской автомобилестроительной компании Sollers, подал иск против петербургского завода Hyundai на 178 млн рублей, сообщает Telegram-канал No Limits.
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