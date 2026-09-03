Киев тикает: «От Украины в Москве решено камня на камне не оставлять. Это уже очевидно»

В поисках спасения от налетов толпы киевлян штурмуют пассажирские поезда. И стоя спят на переполненных перронах метро.
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