Путин: доля нацвалют в расчетах России со странами ШОС превысила 98%

Доля национальных валют в расчетах России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысила 98%.
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