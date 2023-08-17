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Войнов о завершении карьеры: «33 – конец пика, но когда правильно работаешь, все будет хорошо. Хоккей – мое хобби, которое еще и приносит доход»

– Я не считаю себя ветераном. К возрасту отношусь спокойно. Во всех командах, начиная еще с «Трактора», всегда был самым молодым.

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