Свинцов предложил запретить мат в интернете для блогеров

Андрей Свинцов, депутат Госдумы, выступил за законодательный запрет мата в интернете. Он отметил, что блогеры получают за него популярность, в то время как в реальной жизни подобное поведение влечет штрафы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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большинство блогеров нужно заблокировать... они несут всякую глупость и бред...
Нужно не так уж много - просто блокировать такого любители мата на пару-тройку недель от общества, тогда они сами будут следить за чистотой русской речи.