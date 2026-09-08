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Царьград

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Свинцов предложил запретить мат в интернете для блогеров

Свинцов предложил запретить мат в интернете для блогеров

Андрей Свинцов, депутат Госдумы, выступил за законодательный запрет мата в интернете. Он отметил, что блогеры получают за него популярность, в то время как в реальной жизни подобное поведение влечет штрафы.

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Михаил

Нужно не так уж много - просто блокировать такого любители  мата на пару-тройку недель от общества, тогда они сами будут следить за чистотой русской речи.