В Воронежской области полицейские провели проверочные мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с иными подразделениями полиции при силовой поддержке Росгвардии по Воронежской области проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие в сфере миграционного законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии