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В Пензе женщину оштрафовали за траву за собственным забором

В Пензе женщину оштрафовали за траву за собственным забором

Жительница Пензы рассказала, что получила штраф в 3000 рублей за траву, растущую за её забором. По её словам, собственный участок она содержит в порядке, а заросли находятся уже на территории общего пользования.

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