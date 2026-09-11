В Пензе женщину оштрафовали за траву за собственным забором

Жительница Пензы рассказала, что получила штраф в 3000 рублей за траву, растущую за её забором. По её словам, собственный участок она содержит в порядке, а заросли находятся уже на территории общего пользования.
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