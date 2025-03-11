Губернатор Воробьев сообщил о погибшем и трёх раненых после атаки дронов

Минувшей ночью массированному нападению беспилотников подвергались Электросталь, Котельники, Коломна, Зарайск, Серебряные Пруды, Серпухов, Раменское, Воскресенск, Домодедово, Подольск и другие территории.
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