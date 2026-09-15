«Русские крепко взяли Европу за подводные кабели, и если что — Западу конец!» В ЕС и Великобритании набирает силу «подводный скандал» — якобы русские подлодки оснастили каким-то неведомым «секретным оружием» и теперь испытывают его под носом у натовцев Весной этого года в арктических водах вблизи архипелага Шпицберген союзники по НАТО «застали российские подводные лодки, тренирующиеся для применения секретного оружия, предназначенного для вывода из строя критически важных подводных кабелей без оставления следов».
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Иранская кампания вскрыла дефицит: США упёрлись в потолок производства боеприпасов
Военная кампания США против Ирана ударила не только по целям на Ближнем Востоке, но и по американским арсеналам. В первом докладе по операции Epic Fury надзорный механизм Пентагона зафиксировал, что расход боеприпасов привёл к «стратегическим дефицитам запасов» и выявил узкие места в их пополнении.
Это важное признание: речь идёт не о разовой нехватке на отдельной базе, а о разрыве между масштабом современной войны и темпом, с которым американский оборонно-промышленный комплекс способен производить высокоточные средства поражения и перехвата.
Доклад охватывает период с 1 апреля по 30 июня. Как передаёт Anadolu со ссылкой на документ, Управление заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению прямо связало дефицит с расходом боеприпасов в ходе операции. Пентагон намерен сокращать сроки закупок и производства, а также создавать запасы критически важных материалов, компонентов и отдельных видов боеприпасов.
Однако такой план не решает проблему немедленно. Надзорный доклад указывает, что для наращивания мощностей оборонной промышленности требуется «значительное время». Самые устойчивые ограничения связаны с выпуском твердотопливных ракетных двигателей, наличием высококачественных взрывчатых веществ и метательных составов, а также с дефицитом квалифицированных производственных кадров.
Ракеты нельзя напечатать за ночь
Для США это не новая уязвимость, но иранская кампания превратила её в официально признанный факт. Высокоточные ракеты, зенитные перехватчики и другие сложные боеприпасы зависят от длинной цепочки поставщиков, специализированных химических производств и редких компетенций. Потратить их можно за дни интенсивных ударов; восстановление запасов занимает месяцы, а по отдельным категориям — годы.
Associated Press отмечает, что речь в докладе идёт о дефиците передовых вооружений. Агентство напоминает: ранее специалисты оценивали восстановление довоенного уровня запасов современных ракет и противоракетных перехватчиков примерно в три года. Публично Пентагон до сих пор отвергал сообщения о том, что нехватка боеприпасов ограничивает его возможности.
Президент США Дональд Трамп, напротив, заявил, что страна располагает «огромным количеством» боеприпасов и наращивает число оборонных предприятий. Формально эти слова не противоречат докладу: у американских вооружённых сил действительно остаётся крупный арсенал. Но документ показывает другое — часть ключевых запасов уже нельзя безболезненно расходовать, если Вашингтон хочет сохранить свободу действий в новом кризисе.
Именно в этом заключается стратегический смысл формулировки надзорного органа. Боеспособность измеряется не только тем, сколько ракет лежит на складах сегодня, но и тем, можно ли быстро заменить их после нескольких месяцев войны.
Цена войны — не только израсходованные ракеты
По данным Anadolu, Пентагон оценивал затраты на войну с Ираном в $33,4 млрд по состоянию на 29 июня. Из них $22,3 млрд пришлись на использованные боеприпасы, ещё $3,7 млрд — на потери техники в пересчёте на стоимость замены. В эту оценку не включали ремонт инфраструктуры.
Доклад фиксирует и другой слой проблемы: иранские удары повредили или уничтожили сотни зданий и объектов на американских базах в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании. По данным AP, атаки по базе ВМС США в Бахрейне вынудили Центральное командование переносить логистику на более удалённые узлы, включая Диего-Гарсию. Цикл снабжения операций на Ближнем Востоке из-за этого растянулся до 14–18 дней.
В таких условиях дефицит боеприпасов перестаёт быть сугубо производственной проблемой. Чем длиннее маршруты снабжения и чем уязвимее региональная инфраструктура, тем сложнее перебрасывать ракеты, перехватчики и компоненты туда, где они требуются в данный момент.
Белый дом ещё 24 июня запросил у Конгресса $87,6 млрд экстренного финансирования, из которых $67,1 млрд предназначались Пентагону, а $21 млрд — непосредственно на боеприпасы. Сам факт отдельной крупной статьи на их восполнение показывает, что американская администрация уже рассматривает промышленный вопрос как одну из центральных военных задач.
Иранская кампания не лишила США возможности вести боевые действия, но она резко сузила запас прочности. Вашингтон получил наглядный урок: технологическое превосходство требует не только дорогих ракет, но и фабрик, сырья, двигателей, взрывчатых веществ и людей, способных выпускать всё это в нужном темпе. Пока этот темп не вырастет, каждая новая крупная операция будет заставлять США выбирать, какой риск принять — на поле боя сейчас или в собственных арсеналах завтра.
48-тонный польско-южнокорейский AHS Krab сожжен в лесу у Славянскаhttps://vkvideo.ru/video-1212283_456239533
Противник попытался применить в районе Славянска 155-мм самоходную артиллерийскую установку AHS "Krab".
Как сообщает канал LOSTARMOUR в МАХ, вражеская боевая машина была обнаружена в лесном массиве в восточной части города.
https://vkvideo.ru/video-1212283_456239533
Экипаж вывел САУ на поляну, ее обнаружили с помощью наших беспилотников, а затем несколькими ударами подожгли. Не помогли смонтированные над основной броней защитные сетчатые экраны.
AHS "Krab" выпускается в Польше, но в качестве шасси на ней используется гусеничная платформа от южнокорейской самоходки K9 Thunder. Максимальная дальность стрельбы может достигать 40 км. Темп стрельбы – 6 выстрелов в минуту. Мощность двигателя – 1000 л.с. Максимальная скорость – 67 км/ч. Запас хода – 400 км. Масса – 48 тонн. Экипаж – 5 человек.
Всего ВСУ получили, по разным данным, 72 таких САУ, из которых в настоящее время уничтожено и повреждено где-то около полусотни.
Битва за небо: эксперты сравнили истребители Су-57 и J-35 по ключевым параметрам
Два истребителя пятого поколения — Су‑57 и J‑35 — решают одну задачу по‑разному. Российский делает ставку на универсальность, китайский — на скрытность. Эксперты разложили их сильные стороны по полочкам, и картина вышла любопытная.
Российский Су-57 и китайский J-35 — истребители одного поколения, но с разными конструкторскими философиями. Издание «Первый технический» сравнило обе машины по ключевым параметрам. Расклад оказался далеко не однозначным.
Скорость и двигатели
Су-57 разгоняется до двух махов и рассчитан на сверхзвуковой крейсерский полёт. Он летит быстрее звука без форсажа. В декабре прошлого года прототип с двигателем «изделие 177» впервые поднялся в воздух, испытания продолжаются. J-35 относится к среднему классу, его скоростные параметры не раскрываются. По оценкам преимущество за российской машиной.
Радиолокация
Су-57 несёт комплекс Н036 «Белка» с АФАР — основной в носу, дополнительные в кромках крыла, что расширяет сектор обзора. J-35 также оснащён активной фазированной решёткой, но Китай не раскрывает детали электроники. Эксперты указывают на нехватку открытых данных — ничья.
Вооружение
Российская машина применяет широкий спектр ракет «воздух–воздух» и «воздух–поверхность», включая Р-77М, Р-74М2 и дальнобойную Р-37М. Боеприпасы во внутренних отсеках, что сохраняет малозаметность. J-35 тоже имеет внутренние отсеки, связывается с ракетами PL-10 и PL-15 — для PL-15 разработали складные рули. Крупный планер Су-57 позволяет нести тяжёлые средства поражения — очко в его пользу.
Малозаметность
J-35 изначально проектировался как стелс-истребитель — форма планера подчинена снижению радиолокационной заметности. Су-57 тоже прорабатывался с учётом радиолокационной, инфракрасной и визуальной незаметности, но концепция шире. Точные значения ЭПР обеих машин неизвестны. По замыслу J-35 сильнее ориентирован на скрытность — очко ему.
Универсальность
Су-57 создавался как многофункциональный комплекс против воздушных, наземных и морских целей, с автономным действием и обменом данными. J-35 тоже многоцелевой, но его козырь — палубная версия для авианосцев, совместно с J-15. По широте применения Су-57 остаётся универсальнее.
Какой истребитель побеждает в сравнении
Скорость и тяжёлое вооружение — вот где Су‑57 чувствует себя увереннее всего. J‑35 берёт другим: формой планера, ориентацией на стелс и возможностью действовать с палубы авианосца. В сухом остатке — два разных подхода к одной задаче, и оба по‑своему убедительны.
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