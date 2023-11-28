"Задача не поставить хоть куда". Зачем РПЦ хочет восстановить собор в центре Барнаула

Amic.ru поговорил с протоиереем Георгием Крейдуном и узнал детали проекта нового храма на площади Свободы Градостроительный совет Барнаула в середине октября рассмотрел проект Петропавловского собора в Барнауле, который РПЦ планирует восстановить на площади Свободы.
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