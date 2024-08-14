Рис на гарнир не варю в кастрюле, а делаю его рассыпчатый, ароматный, вкусный — ведь так быстрее и проще

В моей семье чаще всего «заказывают» такой гарнир из риса и съедают его даже быстрее, чем котлеты, мясо ли рыбу, такой он получается аппетитный, ароматный и вкусный! А если каждый раз добавлять в рис различные специи, то и вкус риса будет каждый раз другой.