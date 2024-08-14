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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Рис на гарнир не варю в кастрюле, а делаю его рассыпчатый, ароматный, вкусный — ведь так быстрее и проще

В моей семье чаще всего «заказывают» такой гарнир из риса и съедают его даже быстрее, чем котлеты, мясо ли рыбу, такой он получается аппетитный, ароматный и вкусный! А если каждый раз добавлять в рис различные специи, то и вкус риса будет каждый раз другой.

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