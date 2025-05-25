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Дана Уайт заплатил 1 млн долларов за Кейна Веласкеса

Дана Уайт заплатил 1 млн долларов за Кейна Веласкеса

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес не появлялся в октагоне с 2019 года, но это не остановило президента организации Дана Уайта, который пришел ему на выручку в трудную минуту.

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