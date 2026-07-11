Психолог Ландман: при синдроме "недо" достижения не приносят человеку радости

После удовлетворения основных потребностей деньги могут менять свою психологическую функцию. Они перестают быть только средством для жизни и становятся подтверждением собственной ценности или защитой от чувства неполноценности, рассказала "Газете.
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