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На словах Лев Толстой, а на деле – хрен простой

На словах Лев Толстой, а на деле – хрен простой

Очень забавно наблюдать, как хохляцкие информресурсы со ссылкой на Spiegel разгоняют заявление горе-канцлера Германии о том, что, дескать, «Россия не должна победить Украину на поле боя» и, что Берлин продолжит оказывать всестороннюю поддержку пока еще действующему киевскому режиму во что бы то ни стало.

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