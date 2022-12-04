На словах Лев Толстой, а на деле – хрен простой

Очень забавно наблюдать, как хохляцкие информресурсы со ссылкой на Spiegel разгоняют заявление горе-канцлера Германии о том, что, дескать, «Россия не должна победить Украину на поле боя» и, что Берлин продолжит оказывать всестороннюю поддержку пока еще действующему киевскому режиму во что бы то ни стало.