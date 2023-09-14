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Минфин предложил ввести обязательный возврат в РФ валютной выручки экспортёров

Минфин предложил ввести обязательный возврат в РФ валютной выручки экспортёров

У Минфина сейчас более жесткий подход к валютному регулированию, чем у ЦБ. Это один из актуальных вопросов, который обсуждается, но консенсуса пока нет, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

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