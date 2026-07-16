Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве должен быть ответственный человек для завершения СВО, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование.
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