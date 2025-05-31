Даниел Рошка: «У Молдовы есть миссия — дарить миру святых, артистов и гениев»

Республика Молдова и весь исторический молдавский регион продолжают впечатлять своей высокой плотностью выдающихся личностей, оказавших влияние на мировой уровень, утверждает Даниел Рошка, автор «Золотой книги».
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