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NY Times Asks Court To Throw Out Subpoena Of Its Reporters

NY Times Asks Court To Throw Out Subpoena Of Its Reporters

NY Times Asks Court To Throw Out Subpoena Of Its Reporters Authored by Stacy Robinson via The Epoch Times, The New York Times on July 15 asked a court to toss out grand jury subpoenas of three of its reporters who published a story about the new Air Force One plane that Qatar gifted to President Donald Trump.

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