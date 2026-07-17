NY Times Asks Court To Throw Out Subpoena Of Its Reporters Authored by Stacy Robinson via The Epoch Times, The New York Times on July 15 asked a court to toss out grand jury subpoenas of three of its reporters who published a story about the new Air Force One plane that Qatar gifted to President Donald Trump.
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