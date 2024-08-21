Альдосиви – Химнасия Мендоса где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Примера Насьональ Аргентина 31 августа

В субботу, 31 августа, сыграют Альдосиви и Химнасия Мендоса в рамках Примера Насьонали Аргентины. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе Эстадио Хосе Мария Минелья Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.