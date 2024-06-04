Электропоезд сбил 39-летнего петербуржца на станции Лигово

Трагический инцидент произошел на станции "Лигово" в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, жертвой ДТП стал 39-летний местный житель.
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