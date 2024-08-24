Камера темной энергии получила изображение двойника Млечного Пути

Галактика NGC 6744 / © Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF/ AURA Новое изображение позволяет во всех подробностях рассмотреть ядро и раскинувшиеся спиральные рукава NGC 6744, усыпанные значительным количеством звездных скоплений.
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