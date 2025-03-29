Опубликованы кадры из освобожденного ВС РФ села Веселовка Сумской области

Российские военные освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области. Видеокадры объективного контроля, на которых можно увидеть российский флаг, установленный на водонапорной башне в указанном селе, опубликованы в Сети.
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