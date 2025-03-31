Штурм здания в Мурманске, где стрелял неизвестный, попал на видео

В Мурманске произошел инцидент, когда неизвестный открыл огонь с крыши жилого здания. Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в понедельник, 31 марта, представила видео операции, в ходе которой сотрудники мурманского отряда специального назначения «Росомаха» и ОМОН «Медведь» провели штурм крыши 14-этажного дома и предотвратили дальнейшее использование оружия.