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Штурм здания в Мурманске, где стрелял неизвестный, попал на видео

Штурм здания в Мурманске, где стрелял неизвестный, попал на видео

В Мурманске произошел инцидент, когда неизвестный открыл огонь с крыши жилого здания. Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в понедельник, 31 марта, представила видео операции, в ходе которой сотрудники мурманского отряда специального назначения «Росомаха» и ОМОН «Медведь» провели штурм крыши 14-этажного дома и предотвратили дальнейшее использование оружия.

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