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Курские новости

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Форум «Россия зовет!» пройдет 1-2 декабря в Москве

Форум, организованный ВТБ, соберёт более 5000 участников, включая иностранных инвесторов. В Москве состоятся обсуждения глобальных экономических трендов и российского фондового рынка.

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