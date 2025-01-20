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Baza: работника калужского монастыря задержали по подозрению в совращении 9-летней девочки

Baza: работника калужского монастыря задержали по подозрению в совращении 9-летней девочки

В Калужской области задержали 55-летнего жителя Козельска, его обвиняют в совращении 9-летней девочки, сообщает Tg-канал Baza, однако пока официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

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