Baza: работника калужского монастыря задержали по подозрению в совращении 9-летней девочки

В Калужской области задержали 55-летнего жителя Козельска, его обвиняют в совращении 9-летней девочки, сообщает Tg-канал Baza, однако пока официальной информации от правоохранительных органов не поступало.
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