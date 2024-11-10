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Театр абсурда

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Надежду Савченко объявили виновницей выхода русских к Покровску

Надежду Савченко объявили виновницей выхода русских к Покровску

Политнавигатор Надежда Савченко [ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену] виновна в прорыве под Очеретино, в результате чего обрушилась линия обороны ВСУ.

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