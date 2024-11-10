Политнавигатор Надежда Савченко [ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену] виновна в прорыве под Очеретино, в результате чего обрушилась линия обороны ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии