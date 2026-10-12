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«Роналду просто посмешище, а Месси — скромный человек». Человек из Крыма попал на прощальный матч Лео в сборной

«Роналду просто посмешище, а Месси — скромный человек». Человек из Крыма попал на прощальный матч Лео в сборной

До слез.На прошлой неделе Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины. В товарищеской игре с Бенином в Буэнос-Айресе (3:0) у Лео — один гол и две голевые передачи.

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