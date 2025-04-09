Пошлины Трампа заставят ЕС урезать финансирование украинской войны – Дубинский

Введенные администрацией президента США экспортные ограничения на ряд стран играют против Украины. Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».