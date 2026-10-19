У собаки породы сиба-ину, известной из мемов, подозревают рак. Владелец Владимир Лавров обратился в ветклинику после ухудшения самочувствия животного.
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