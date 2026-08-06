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США расстреляли по Ирану почти весь запас высокоточных ракет большой дальности

США расстреляли по Ирану почти весь запас высокоточных ракет большой дальности

Киеву не следует надеяться на пополнение арсеналов ВСУчитайте на monocle.ruКиеву не следует надеяться на пополнение арсеналов ВСУНесмотря на все просьбы Киева об увеличении поставок ракет рассчитывать на пополнение арсеналов ВСУ, по крайней мере, сейчас не приходится.

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