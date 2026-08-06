Киеву не следует надеяться на пополнение арсеналов ВСУчитайте на monocle.ruКиеву не следует надеяться на пополнение арсеналов ВСУНесмотря на все просьбы Киева об увеличении поставок ракет рассчитывать на пополнение арсеналов ВСУ, по крайней мере, сейчас не приходится.