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КХЛ. «Торпедо» сыграет с «Куньлунем», «Лада» в гостях у «Нефтехимика»

КХЛ. «Торпедо» сыграет с «Куньлунем», «Лада» в гостях у «Нефтехимика»

В другом матче дня «Лада» сыграет в гостях с «Нефтехимиком». Фонбет Чемпионат КХЛ Торпедо – Куньлунь Дата проведения 4 января, 13.

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