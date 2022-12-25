В США призвали Запад перейти от санкций против России к дипломатии

Введенные странами Запада санкции в отношении Москвы не повлияют на разрешение ситуации на Украине. Более эффективным способом действий в такой ситуации является дипломатия, полагает автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг.
Введенные странами Запада санкции в отношении Москвы не повлияют на разрешение ситуации на Украине. Более эффективным способом действий в такой ситуации является дипломатия, полагает автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг.
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