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В США призвали Запад перейти от санкций против России к дипломатии

Введенные странами Запада санкции в отношении Москвы не повлияют на разрешение ситуации на Украине. Более эффективным способом действий в такой ситуации является дипломатия, полагает автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг.

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